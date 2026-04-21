In una nota recente, si evidenzia come il design e alcune aziende specializzate abbiano sviluppato soluzioni per affrontare le emergenze. Le proposte includono strutture temporanee e sistemi di supporto ideati per essere rapidamente operativi in situazioni di calamità naturali. Questi interventi mirano a fornire riparo e assistenza a chi si trova senza una dimora stabile a causa di frane, terremoti o alluvioni.

Ufficialmente siamo tutti d’accordo: servono soluzioni concrete per le emergenze del nostro tempo. Frane, terremoti, alluvioni che causano migliaia e migliaia di sfollati, di persone che dall’oggi al domani si ritrovano senza più nulla. Poi, però, lo sguardo si distoglie fin quando non c’è un’altra tragedia e si ricomincia a parlarne. Il progetto VIVO - esposto in Statale nell’ambito della grande mostra di Interni MATERIAE per il Fuorisalone della Design Week di Milano - nasce proprio da questa contraddizione e la rovescia. Non è un’ennesima idea bella da esporre. È una risposta reale, già pronta per essere replicata. I quattro giovani.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - VIVO: design e Tubi Innocenti per “abitare” l’emergenza

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Alcuni tubi innocenti arrugginiti che erano stati posizionati per reggere una facciata - facebook.com facebook