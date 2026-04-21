Vittima del covid a 41 anni Avellino omaggia l’Agente Manfra

Un momento di forte commozione si è verificato ad Avellino, dove si è reso omaggio a un agente di polizia recentemente scomparso a causa del covid all'età di 41 anni. La cerimonia ha visto la partecipazione di colleghi, amici e familiari, che hanno espresso il loro cordoglio e ricordato la figura del poliziotto. Durante l’evento, sono stati letti messaggi di solidarietà e sono state deposte corone di fiori in sua memoria.

Tempo di lettura: 2 minuti È stato un momento denso di emozione, silenzio e memoria quello che si è svolto presso la sottosezione della Polizia Stradale di Avellino Ovest, dove colleghi, familiari e amici si sono ritrovati per rendere omaggio a Giuseppe Walter Manfra, assistente capo della Polizia di Stato scomparso prematuramente nel dicembre 2020. Il tempo trascorso non ha attenuato il ricordo, né colmato il vuoto lasciato da una perdita che ha colpito profondamente non solo chi gli era accanto ogni giorno, ma l’intera comunità. A soli 41 anni, Manfra è stato una delle tante vittime della pandemia di Covid-19, ma per chi lo ha conosciuto non è mai stato un numero: è stato un collega leale, un uomo generoso, un servitore dello Stato che ha fatto del proprio lavoro una missione quotidiana.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Vittima del covid a 41 anni, Avellino omaggia l’Agente Manfra Notizie correlate Avellino Ovest, la Polizia Stradale dedica una sala alla memoria di Giuseppe Walter ManfraMartedì 21 aprile 2026, a Mercogliano (AV), si terrà la cerimonia di dedica della sala riunioni della Sottosezione Polizia Stradale di Avellino Ovest... Da atleta a vittima del Long Covid, 39enne torna a vivere grazie a una terapia con immunoglobuline(Adnkronos) – Prima di infettarsi per due volte con il coronavirus Sars-CoV-2 era sano e atletico. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Elenco dei Medici caduti nel corso dell’epidemia di Covid-19; Rimase vittima del Covid a 41 anni: la polizia non lo dimentica; Al Vantiniano la cerimonia per le vittime del covid; Agricoltore ucciso a Zapponeta: il punto sulle intercettazioni telefoniche, sfilano i testi della difesa. Covid, a Codogno memoriale per le vittime. Il sindaco: Luogo del ricordo che guarda al futuroLa cerimonia di inaugurazione del memoriale dedicato alle vittime del coronavirus a Codogno, la città in provincia di Lodi dove un anno fa è stato diagnosticato il primo caso di contagio in Italia. affaritaliani.it A Palazzo d’Accursio un’opera per ricordare le vittime del Covid: l’installazione artistica ‘L’umanità’Bologna, 18 marzo 2026 - Un’opera nel cortile di Palazzo d’Accursio e negli ospedali per continuare a ricordare le vittime della pandemia: è l’installazione artistica ‘L’umanità’, realizzata ... ilrestodelcarlino.it La polizia sta cercando l’arma del delitto. La vittima è il friulano Marco Cossi, 48 anni - facebook.com facebook Il ponte è crollato, Meloni vittima del suo camaleontismo scelga l’Europa x.com