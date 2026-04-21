Virtus silenzio e riflessioni per il futuro ll vero rebus ora è come e con chi ripartire

Dopo la retrocessione dalla serie B nazionale a quella interregionale, la società giallonera sceglie di mantenere il silenzio e di riflettere sul da farsi. Il giorno successivo alla decisione è caratterizzato da un atteggiamento di attesa, senza dichiarazioni ufficiali, lasciando spazio a valutazioni interne e a una possibile strategia futura. La squadra e i dirigenti si concentrano ora su come e con chi ripartire.

Il day after è quello del silenzio, con la società giallonera che preferisce riflettere, prima di commentare ufficialmente la retrocessione dalla serie B Nazionale a quella Interregionale. Che sarebbe stata una stagione complicata lo si sapeva però già dall’estate, con il cambio al vertice (Loreti al posto di Fiumi) e i relativi dubbi sulla partecipazione al campionato di B Nazionale. La Virtus Imola ha sempre veleggiato in zona retrocessione collezionando otto vittorie in tutto, equamente distribuite tra andata e ritorno, ma è evidente che i fatti accaduti in questi mesi rendano questo risultato molto più amaro. Ma andiamo con ordine. Partendo dal presente, ossia dalla sconfitta nell’overtime a Chiusi, al termine di una gara affrontata con coraggio, come raramente è accaduto lontano dal PalaRuggi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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