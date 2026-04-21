Vincenzo trovato morto nel ripostiglio è svolta | lui portato in caserma

Un uomo è stato trovato morto all’interno di un ripostiglio, e le forze dell’ordine hanno portato un altro uomo in caserma per essere ascoltato. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La scena si svolge in un paese dove il silenzio si percepisce anche tra le parole e le azioni di tutti i giorni. La polizia sta indagando sulle cause della morte e sulla presenza dell’altro uomo.

In certi paesi il silenzio non è mai davvero silenzio: è uno sguardo abbassato, una frase spezzata, una porta chiusa troppo in fretta. E quando un ragazzo non torna a casa, quel silenzio si trasforma in un ronzio che toglie il fiato. A San Castrese, per giorni, tutti hanno sperato. Poi qualcosa si è incrinato. Perché le domande, quando restano appese troppo a lungo, diventano pesanti come pietre. E in queste settimane la comunità ha vissuto così: tra l’attesa e la paura, tra i messaggi condivisi sui social e la sensazione che, da qualche parte, mancasse un pezzo decisivo. Quel pezzo, adesso, fa male anche solo a nominarlo. Il mistero di San Castrese: settimane di speranza, poi l’orrore.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Notizie correlate Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese e trovato morto dentro un ripostiglio: il corpo avvolto in una busta, un sospettato in casermaÈ stato ritrovato privo di vita Vincenzo Iannitti, il ragazzo di appena vent'anni di San Castrese, una frazione di Sessa Aurunca. Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese trovato morto dentro un ripostiglio: il corpo avvolto in una busta, un sospettato in casermaÈ stato ritrovato privo di vita Vincenzo Iannitti, il ragazzo di appena vent'anni di San Castrese, una frazione di Sessa Aurunca. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Vincenzo trovato morto nello scantinato, Procura indaga per omicidio; Scomparso da un mese a Sessa Aurunca, Vincenzo Iannitti trovato morto dentro un ripostiglio; Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese trovato morto dentro un ripostiglio: il corpo avvolto in una busta, un sospettato in caserma; Ventenne scomparso nel Casertano trovato morto in una cantina. C’è un sospettato. Caserta, trovato morto Vincenzo Iannitti a Sessa Aurunca. Era scomparso a marzo. Fermato un sospettatoUn corpo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato in un immobile in ristrutturazione nel Casertano. La scoperta è avvenuta nella serata di ieri in un locale interrato di un'abitazione situa ... fanpage.it Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese trovato morto dentro un ripostiglio: il corpo avvolto in una busta, un sospettato in casermaÈ stato ritrovato privo di vita Vincenzo Iannitti, il ragazzo di appena vent'anni di San Castrese, una frazione di Sessa Aurunca. Di lui si erano perse le tracce poco più di ... ilgazzettino.it Scomparso da un mese, il 20enne Vincenzo Iannitti trovato morto dentro un ripostiglio. La scoperta in provincia di Caserta - facebook.com facebook ULTIM’ORA. Scomparso da un mese, trovato morto Vincenzo Iannitti: giovane del posto portato in caserma. #chilhavisto #chilhavisters x.com