Un ragazzo di 19 anni di origine romena ha confessato di aver ucciso un amico di 20 anni, con due coltellate al termine di una lite. L’evento è avvenuto in una zona residenziale, dove i soccorritori hanno trovato i due giovani coinvolti. Il presunto autore del fatto si è presentato spontaneamente alle forze dell’ordine, restando impassibile e senza fornire spiegazioni sul motivo dell’aggressione. La polizia sta indagando sui dettagli e sul movente dell’omicidio.

Due coltellate al termine di una lite. Così il 19enne di origine romena Viktor Oratoriu ha confessato di avere ucciso l’amico Vincenzo Iannitti, 20 anni. L’omicidio sarebbe avvenuto il 19 marzo scorso, quando la madre del giovane ne ha denunciato la scomparsa ai carabinieri. È mistero sul movente del delitto: stando a quanto sta emergendo, Oratoriu è apparso davanti alle autorità molto freddo, senza dirsi dispiaciuto né facendo trapelare un suo coinvolgimento emotivo. (ANSA FOTO) – Notizie.com Il fatto...🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Vincenzo Iannitti ucciso dall’amico Viktor Oratoriu, il killer confessa ma resta “freddo” e impassibile: è mistero sul movente dell’omicidio

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