VIDEO | Le infiltrazioni dal solaio allagano la postazione del 118 il personale di Romagna soccorso | Situazione inaccettabile

Durante un forte acquazzone primaverile, la postazione del 118 situata in via Coletti a Rimini si è allagata a causa di infiltrazioni dal solaio. Il personale di Romagna Soccorso ha riferito che la situazione è diventata inaccettabile, con acqua che ha invaso l’area di lavoro. L’incidente ha causato disagi alle operazioni di emergenza nella zona, rendendo difficile l’accesso e l’utilizzo della struttura.

Un rapido e violento acquazzone primaverile e la postazione del 118 di via Coletti, a Rimini, si allaga. Questo quello che è successo nella mattinata di martedì quando la pioggia battente del temporale si è riversata per pochi minuti sulla città provocando seri disagi al personale di Romagna.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Soccorso dal 118 aggredisce autista e infermiere: “Ennesima violenza inaccettabile”Un intervento del 118 ad Amelia, nella notte tra sabato 7 febbraio e domenica 8, è degenerato quando un ventenne in forte agitazione psicomotoria ha... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: VIDEO | Le infiltrazioni dal solaio allagano la postazione del 118, il personale di Romagna soccorso: Situazione inaccettabile; Rimini set a cielo aperto per Piove col sole: riprese su un bus Start Romagna con Achille Costacurta; Meteo, nuova allerta gialla Romagna: in arrivo temporali forti e piogge diffuse; Turismo, Emilia-Romagna in crescita anche d’inverno: +4,4% di presenze nei primi due mesi dell'anno. VIDEO | Le infiltrazioni dal solaio allagano la postazione del 118, il personale di Romagna soccorso: Situazione inaccettabileE' da parecchio tempo che segnaliamo una situazione di profondo disagio - spiegano gli addetti dell'Ausl - ma nessuno è ancora intervenuto e, l'azienda, continua a pagare l'affitto per dei locali che ... riminitoday.it Lunghe code a Bologna per un incidente in A14. La situazione del traffico e della viabilità sulle strade dell'Emilia-Romagna alle 7:50 di oggi, mercoledì 22 aprile, nel collegamento in diretta di Irene Mandolesi di Rai Mobilità a Buongiorno Regione - facebook.com facebook Non solo pioggia ma anche grandine. Nelle ultime ore il maltempo si è abbattuto in molte zone dell’Emilia Romagna. Per la giornata di oggi 21 aprile è stata anche diramata un’allerta gialla proprio per i temporali previsti in tutta la regione x.com