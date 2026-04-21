Sabato 18 aprile si è tenuto a Vicenza il primo shooting day della stagione organizzato dal marchio Malemodels Original. L'evento ha coinvolto giovani modelli e fotografi che hanno partecipato a sessioni di scatto presso il Rapanui. La giornata è stata dedicata alla realizzazione di contenuti visivi per il marchio, con la presenza di diversi partecipanti provenienti dalla zona. L'iniziativa ha rappresentato il primo appuntamento della stagione di Malemodels Original.

Cos’è lo shooting day Malemodels Original. Si è svolto sabato 18 aprile il primo shooting day della stagione, presentato dall’ormai noto marchio di ragazzi immagine Malemodels Original. L’evento, gratuito, è stato organizzato dal press agent Mattia Pagliarulo con l’intento di dare spazio sia a modelli e modelle, o aspiranti tali, dai 18 ai 35 anni, sia a chi desiderava approcciarsi per la prima volta al mondo della fotografia, facendosi ritrarre da tre dei professionisti più conosciuti in Veneto e non solo. Dove si è svolto l’evento a Vicenza. Incredibile e mozzafiato la location, nuova ed esclusiva, che ha ospitato il set: il Rock Garden Rapanui, un’ex cava risalente al 1400, in epoca medievale, situata a Sovizzo Colle, in provincia di Vicenza.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Vicenza, successo per lo shooting day Malemodels Original al Rapanui

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