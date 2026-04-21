Viaggi senza ritorno 8 mila morti in un anno | il dramma dei migranti secondo l’Onu

Nel corso di un anno, circa 8.000 persone hanno perso la vita tentando di attraversare rotte migratorie, mentre altre 1.500 risultano disperse senza che siano stati ritrovati i corpi. Questi dati sono stati comunicati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, evidenziando un bilancio drammatico legato ai viaggi migratori attraverso il mare e le terre. La statistica si riferisce a un periodo recente e rappresenta un grave problema di sicurezza e diritti umani.

Quasi 8 mila morti in un solo anno e altre 1.500 persone disperse, con ogni probabilità decedute durante il viaggio. Sono i numeri diffusi dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni, agenzia collegata alle Nazioni Unite, che fotografa una crisi umanitaria ancora lontana da una soluzione.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Naufrago senza nome. Il dramma migranti Ucraina, già morti 6 mila dei 14 mila soldati coreani. E Kim "regala" case alle famiglie dei cadutiSeimila dei quattordicimila soldati coreani inviati a combattere per l'esercito di Putin in Ucraina sono già morti. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: 'Utopia, viaggi senza ritorno', storia di emigranti alla Scuola Italiana di Madrid; Il primo essere vivente ad andare nello spazio è stata la cagnolina Laika: dal battito accelerato durante il lancio alla morte (negata) per disidratazione; Itaca - Il Ritorno su Sky Cinema Stories - Guida TV. I viaggi del Giornale vi portano ad Annecy e al CERN di Ginevra dal 10 al 12 giugno, vieni con noi facebook Oggi sul Fatto quotidiano un ricordo dei viaggi fatti con #PapaFrancesco. Da una prospettiva molto personale, e vedendo le cose dalla sua prospettiva. Il viaggio di un padre per curare il mondo. x.com