Viaggi senza ritorno 8 mila morti in un anno | il dramma dei migranti secondo l’Onu

Da agrigentonotizie.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso di un anno, circa 8.000 persone hanno perso la vita tentando di attraversare rotte migratorie, mentre altre 1.500 risultano disperse senza che siano stati ritrovati i corpi. Questi dati sono stati comunicati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, evidenziando un bilancio drammatico legato ai viaggi migratori attraverso il mare e le terre. La statistica si riferisce a un periodo recente e rappresenta un grave problema di sicurezza e diritti umani.

Quasi 8 mila morti in un solo anno e altre 1.500 persone disperse, con ogni probabilità decedute durante il viaggio. Sono i numeri diffusi dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni, agenzia collegata alle Nazioni Unite, che fotografa una crisi umanitaria ancora lontana da una soluzione.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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