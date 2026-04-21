Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-04-2026 ore 20 | 25

Alle ore 20:25 del 21 aprile 2026, la viabilità a Roma e nella regione Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità, che fornisce informazioni in tempo reale sul traffico e sui servizi di trasporto. L'azienda ha diffuso nuovi dati riguardanti le condizioni delle strade e eventuali disagi in corso, offrendo un quadro aggiornato per i cittadini e i pendolari della zona.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A24 Roma Teramo per la presenza di lavori in corso Ci sono rallentamenti tra Castel Madama e Vicovaro in direzione Teramo circolazione rientrata nella norma per il resto lungo la rete viaria è Sempre nell'ambito dei Cantieri sulla diramazione Roma nord dalle 22 di stasera e fino alle 6 di domani 22 aprile sarà chiuso per lavori svincolo di Fiano Romano in entrata per il traffico diretto sulla A1 In alternativa è possibile uscire a Castelnuovo di Porto in chiusura l'allerta meteo gialla della Protezione Civile dalla tarda....🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-04-2026 ore 20:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 20:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare... Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 20:25Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul raccordo anulare per un... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-04-2026 ore 18:40Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio a causa di un incidente avvenuto in ... romadailynews.it MITRANO ACCELERA SULLA PEDEMONTANA: A ROMA IL VERTICE CON REGIONE, ANAS, SINDACI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO La realizzazione della Pedemontana si conferma intervento strategico per lo sviluppo infrastrutturale del sud del Laz - facebook.com facebook