Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-04-2026 ore 19 | 40

Alle 19:40 del 21 aprile 2026, la viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata aggiornata con le ultime informazioni di Astral Infomobilità. Si tratta di un servizio che fornisce dati in tempo reale sul traffico e sulle condizioni delle strade, utili per chi si sposta in città o nella regione. L’aggiornamento si inserisce in un quadro di monitoraggio continuo della mobilità locale.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A24 Roma Teramo segnalato un incidente tra Carsoli Oricola e Tagliacozzo in direzione Teramo incidente che al momento non crea disagi alla circolazione raccomandiamo Comunque la dovuta prudenza restiamo sulla A24 nel tratto Urbano Dove è stato da poco rimosso un incidente avvenuto in precedenza nei pressi dell'uscita di Tor Cervara rimangono residui rallentamenti in direzione del raccordo anulare raccordo dove permangono code a tratti in carreggiata esterna tra le uscite Roma Fiumicino e via del mare sulla stessa Roma....🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-04-2026 ore 19:40 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 19:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-02-2026 ore 19:40Roma Film Music Festival al via dal 16 marzo: da Piero Umiliani all’esclusiva di Star Wars, tornano i grandi protagonisti delle colonne sonore video... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 17 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-04-2026 ore 18:40Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio a causa di un incidente avvenuto in ... romadailynews.it MITRANO ACCELERA SULLA PEDEMONTANA: A ROMA IL VERTICE CON REGIONE, ANAS, SINDACI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO La realizzazione della Pedemontana si conferma intervento strategico per lo sviluppo infrastrutturale del sud del Laz - facebook.com facebook