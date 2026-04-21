Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-04-2026 ore 19 | 10

Alle 19:10 del 21 aprile 2026, l'Astral ha fornito aggiornamenti in tempo reale sulla situazione della viabilità a Roma e nel Lazio attraverso il proprio servizio di infomobilità. La piattaforma monitora costantemente le condizioni del traffico e comunica eventuali variazioni o disagi sulla rete stradale della regione. Le informazioni sono disponibili per aiutare gli utenti a pianificare i propri spostamenti e a evitare eventuali intoppi.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul tratto Urbano della A24 a causa di un incidente avvenuto in precedenza nei pressi dell'uscita di Tor Cervara restano incolonnamenti a partire dalla tangenziale est in direzione del raccordo anulare sullo stesso raccordo code a tratti in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna rallentamenti tra Cassia bis L'aria è più avanti tra Nomentana e Roma Teramo traffico rallentato anche sulla Roma Fiumicino tra la Magliana e Parco dei Medici Verso il raccordo mentre in uscita dalla città si procede a rilento su via Cristoforo Colombo 3 a via di Mezzocammino e via di Malafede verso Ostia da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità e a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-04-2026 ore 19:10 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 19:10Astral infomobilità Bentrovati l'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle... Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 19:10Astral infomobilità salute Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio i denti avvenuto nei pressi ... romadailynews.it MITRANO ACCELERA SULLA PEDEMONTANA: A ROMA IL VERTICE CON REGIONE, ANAS, SINDACI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO La realizzazione della Pedemontana si conferma intervento strategico per lo sviluppo infrastrutturale del sud del Laz - facebook.com facebook