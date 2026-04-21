Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-04-2026 ore 18 | 40

Alle ore 18:40 del 21 aprile 2026, l'Astral ha fornito aggiornamenti sulla situazione della viabilità nella zona di Roma e del Lazio attraverso il servizio Infomobilità. Sono stati segnalati possibili disagi o interventi in corso, con informazioni aggiornate in tempo reale. La piattaforma permette di consultare dettagli sulla circolazione e eventuali criticità lungo le principali arterie della regione.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio a causa di un incidente avvenuto in precedenza nei pressi dell'uscita di Tor Cervara restano disagi sul tratto Urbano della A24 al momento ci sono incolonnamenti a partire dalla tangenziale est in direzione del raccordo anulare Sono fesso raccordo code a tratti in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana in interna code 3DS Salaria più avanti tra Nomentana e La Rustica traffico intenso Anche sulla roma-fiumicino tra Parco dei Medici e la Magliana In entrambe le direzioni mentre in uscita dalla città si procede a...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-04-2026 ore 18:40 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 18:40Astral infomobilità Bentrovati l'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle... Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 18:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio i denti avvenuto nei pressi ... romadailynews.it MITRANO ACCELERA SULLA PEDEMONTANA: A ROMA IL VERTICE CON REGIONE, ANAS, SINDACI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO La realizzazione della Pedemontana si conferma intervento strategico per lo sviluppo infrastrutturale del sud del Laz - facebook.com facebook