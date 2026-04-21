Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-04-2026 ore 18 | 10

Alle 18:10 del 21 aprile 2026, un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio è stato diffuso tramite il servizio Astral Infomobilità. Il sistema fornisce informazioni in tempo reale riguardo alle condizioni del traffico e alle eventuali variazioni sulla rete stradale della regione. Questo servizio permette ai cittadini di ottenere dati aggiornati e di pianificare gli spostamenti in modo più consapevole.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio i denti avvenuto nei pressi dell'uscita di Tor Cervara sta provocando disagi sul tratto Urbano della A24 al momento ci sono incolonnamenti a partire dalla tangenziale est fino al Raccordo Anulare tu lo stesso raccordo code a tratti carreggiata esterna a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna code tra Cassia bis Salaria è più avanti tra Nomentana e La Rustica con te anche sulla roma-fiumicino tra l'ANSA del Tevere La Magliana nelle due direzioni mentre in uscita dalla città si procede a rilento sulla Colombo via di Mezzocammino e via di Malafede verso Ostia da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità è tutto a più tardi un servizio della Rai https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-04-2026 ore 18:10 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la statale Cassia bis per incidente... Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare code a... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 19 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio i denti avvenuto nei pressi dell'uscita di Tor Cervara sta provocando disagi sul tratto ... romadailynews.it MITRANO ACCELERA SULLA PEDEMONTANA: A ROMA IL VERTICE CON REGIONE, ANAS, SINDACI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO La realizzazione della Pedemontana si conferma intervento strategico per lo sviluppo infrastrutturale del sud del Laz - facebook.com facebook