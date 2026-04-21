Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-04-2026 ore 17 | 25

Alle 17:25 del 21 aprile 2026, la regione Lazio ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma tramite il servizio Astral infomobilità. Questo sistema fornisce notizie in tempo reale riguardanti le condizioni del traffico e eventuali disservizi sulla rete stradale della capitale. Le informazioni vengono pubblicate regolarmente per aiutare gli automobilisti a pianificare gli spostamenti e monitorare eventuali criticità lungo le principali vie di comunicazione.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna un incidente rallenta il traffico tra le uscite Aurelia e proseguendo code per traffico tra Cassia bis Salaria e tra Nomentana e Casilina verso lo stesso raccordo rallentamenti sul tratto Urbano della A24 tra via Fiorentini e Tor Cervara è sulla Flaminia qui a partire da Corso Francia proseguendo sulla Flaminia in direzione Morlupo per la presenza di lavori in corso Ci sono in colonna a Prima Porta del.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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