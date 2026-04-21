Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-04-2026 ore 13 | 25

Alle ore 13:25 del 21 aprile 2026, la redazione ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Secondo le informazioni fornite da Astral infomobilità, è stato segnalato un servizio di aggiornamento sulla mobilità regionale. Non sono stati specificati dettagli aggiuntivi riguardo a eventuali disagi o interventi in corso.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione abbastanza scorrevole sul Raccordo Anulare signora però delle cose in carreggiata interna tra la diramazione Roma Sud Appia regolare invece la circolazione in esterna il tratto Urbano della A24 con altezza Portonaccio in direzione della tangenziale est facciamo autostrade sulla diramazione Roma nord per un incidente in direzione del raccordo anulare all'altezza dello svincolo di Settebagni cose per un incidente anche sulla via Ostiense entrambi i sensi di marcia all'altezza di Vitinia fuori dalla capitale invece con entrambe le direzioni sulla via Flaminia trama Il Vittoriano a causa di lavori da fare infomobilità è tutto grazie per averci seguito un servizio della Regione Lazio https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-04-2026 ore 13:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 13:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura del raccordo di... Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-04-2026 ore 13:25Astral infomobilità Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione è indicata... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare con le prime cose in ... romadailynews.it Regione – A1, chiuso per una notte il tratto Ceprano- #Frosinone verso Roma | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #a1 #viabilità facebook