Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-04-2026 ore 12 | 25

Alle ore 12:25 del 21 aprile 2026, è stato segnalato un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma. La redazione di Astral Infomobilità ha diffuso un servizio relativo alle condizioni del traffico, fornendo informazioni sulla situazione attuale e eventuali criticità lungo le principali vie della città. La comunicazione riguarda specificamente le strade interessate e le misure adottate per la gestione della viabilità in quel momento.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio che colazione abbastanza scorrevole sul Raccordo Anulare ci sono però delle cose in carreggiata interna tra la diramazione Roma Sud Appia e volare invece la circolazione in esterna il tratto Urbano della A24 si registrano con altezza Portonaccio in direzione della tangenziale est ci spostiamo sulla via II settembre direzioni per un incidente all'altezza Vitinia per l'autostrada invece sulla Roma Teramo rallentamenti in direzione Teramo all'altezza di Castel Madama a causa di lavori tata che Antolini Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-04-2026 ore 12:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 12:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la strada regionale... Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 12:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare un incidente rallenta... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare con le prime cose in ... romadailynews.it MITRANO ACCELERA SULLA PEDEMONTANA: A ROMA IL VERTICE CON REGIONE, ANAS, SINDACI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO La realizzazione della Pedemontana si conferma intervento strategico per lo sviluppo infrastrutturale del sud del Laz facebook