Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-04-2026 ore 11 | 25

Alle ore 11:25 del 21 aprile 2026, il servizio di Astral infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla situazione della viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La redazione ha raccolto le informazioni fornite dalla regione e le ha rese disponibili per i cittadini, evidenziando eventuali criticità o variazioni nel traffico. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure rilevanti al momento.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione abbastanza scorrevole sul Raccordo Anulare si disegnano delle code in carreggiata interna tra la diramazione Roma sud e Appia regolare invece la circolazione in esterna è tratto Urbano della A24 si registrano code altezza Portonaccio in direzione della tangenziale est in entrata verso Roma invece in quello sulla Flaminia 3 raccordo anulare Vedo due punti in quest'ultima direzione è l'autostrada invece sulla Roma Teramo rallentamenti in direzione Teramo altezza Castel Madama caso di lavori da Dario Antonini attuale infomobilità è tutto per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-04-2026 ore 11:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 11:25Astral infomobilità salute e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la A1 Roma Napoli primo... Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 11:25Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di altre l'infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura cose sulla carreggiata interna del... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare con le prime cose in ... romadailynews.it MITRANO ACCELERA SULLA PEDEMONTANA: A ROMA IL VERTICE CON REGIONE, ANAS, SINDACI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO La realizzazione della Pedemontana si conferma intervento strategico per lo sviluppo infrastrutturale del sud del Laz facebook