Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-04-2026 ore 10 | 25

Alle 10:25 del 21 aprile 2026, la rete di viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata monitorata da Astral Infomobilità. Durante il servizio, sono stati rilevati alcuni disagi e criticità sulla rete stradale, con interventi in corso per gestire eventuali complicazioni. La comunicazione riguarda principalmente le condizioni del traffico e le eventuali deviazioni, senza segnalare incidenti o chiusure significative.

Astral infomobilità Salutameli trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio riapertura il raccordo anulare interna cose tra casini in carreggiata esterna signora Noto in coda tra Prenestina Roma Teramo è tratto Urbano della A24 si registrano code tra Viale Togliatti È fortunato in direzione della tangenziale est sulla Roma Fiumicino auto in coda tra il raccordo il ponte della Magliana in direzione Eur sempre in entrata verso Roma auto in coda sulla Flaminia 3 raccordo anulare invia due punti in quest'ultima direzione per l'autostrada invece sulla Roma Teramo rallentamenti in direzione Teramo all'altezza di Madama causa lavori da Dario Antolini Io sono in pubblicità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-04-2026 ore 10:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 10:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si è scorrevole... Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare con le prime cose... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 17 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare con le prime cose in ... romadailynews.it MITRANO ACCELERA SULLA PEDEMONTANA: A ROMA IL VERTICE CON REGIONE, ANAS, SINDACI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO La realizzazione della Pedemontana si conferma intervento strategico per lo sviluppo infrastrutturale del sud del Laz facebook