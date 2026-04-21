Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-04-2026 ore 07 | 25

Nella mattinata del 21 aprile 2026, alle 7:25, il servizio di Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La redazione ha raccolto le ultime informazioni sulla circolazione stradale, fornendo dettagli sul traffico e sui eventuali disagi presenti nelle principali arterie della regione. Questi dati sono stati trasmessi in tempo reale per aiutare gli automobilisti a pianificare i propri spostamenti.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare con le prime cose in carreggiata in tra Casilina e Appia mentre in esterna rallentamenti tra la Roma Teramo e Nomentana nel tratto Urbano della A24 si registrano cose tra Settecamini a Portonaccio in direzione della tangenziale est 100 entrata verso Roma auto in coda sulla Flaminia tra il raccordo anulare in via due ponti in quest'ultima direzione e quadrante sud della capitale invece code sulla via Pontina tra Pomezia Castel Romano in direzione di Roma e poi proseguendo altezza Spinaceto sempre in direzione del raccordo anulare Dario Antonini Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-04-2026 ore 07:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio prime code per traffico intenso su tratto Urbano... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione regola in queste... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 19:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio riaperta via Braccianese anche in ... romadailynews.it Regione – A1, chiuso per una notte il tratto Ceprano- #Frosinone verso Roma | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #a1 #viabilità - facebook.com facebook