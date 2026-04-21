Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-04-2026 ore 09 | 40

Alle 9:40 di oggi, sulla rete di viabilità della Regione Lazio, è stato segnalato un aggiornamento da parte di Astral Infomobilità. La redazione ha rilevato un nuovo servizio di informazione sulla viabilità nella zona di Roma, fornendo dati aggiornati sulla situazione del traffico e eventuali disagi. Le informazioni sono state pubblicate per aiutare gli utenti a pianificare gli spostamenti nel capoluogo e nelle aree limitrofe.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio è l'apertura e raccordo anulare code a tratti in carreggiata esterna Flaminia via del Pescaccio mentre l'interno auto incollata la diramazione Roma nord Bufalotta e tra diramazione Roma Sud Appia nel tratto Urbano della A24 si registrano code tra Tor Cervara Fiorentini in direzione della tangenziale est sulla Roma vicino auto incontrata al Raccordo Anulare il ponte della Magliana in direzione Eur sempre in entrata verso Roma auto in coda sulla Flaminia 3 raccordo anulare via due punti in quest'ultima direzione e quadrante sud della Capitale con te sulla via Pontina tra Castel Romano in direzione Roma da Dario Antolini alta l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-04-2026 ore 09:40 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 09:40Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da Pontina rimosso il... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 09:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio al momento non si segnalano... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare con le prime cose in ... romadailynews.it Regione – A1, chiuso per una notte il tratto Ceprano- #Frosinone verso Roma | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #a1 #viabilità - facebook.com facebook