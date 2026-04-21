Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-04-2026 ore 08 | 40

Alle 8:40 del 21 aprile 2026, il servizio di Astral Infomobilità ha divulgato aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali interventi in corso, fornendo informazioni utili per chi si sposta nella regione in questa fascia oraria. La redazione ha raccolto e condiviso i dati disponibili al momento, senza ulteriori dettagli o commenti.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare cose in carreggiata esterna tra Flaminia via del Pescaccio mentre interna auto incontra diramazione Roma nord Bufalotta e te la diramazione Roma Sud Appia per tratto Urbano della A24 si registrano code 3 raccordo anulare a Portonaccio in direzione della tangenziale est sulla Roma 53 raccordo anulare il punto della Magliana in direzione è sempre l'entrata verso Roma auto in coda sulla Flaminia tra il raccordo anulare in via due ponti in quest'ultima direzione del quadrante sud della capitale cose sulla via Pontina...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-04-2026 ore 08:40 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico momento Come di consueto... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si mantiene... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare con le prime cose in ... romadailynews.it Regione – A1, chiuso per una notte il tratto Ceprano- #Frosinone verso Roma | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #a1 #viabilità - facebook.com facebook