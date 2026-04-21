La Vespa e il cinema. Un connubio iconico. Da Vacanze Romane del 1953 la due ruote, ideata da Corradino D'Ascanio e Enrico Piaggio, che quest’anno compie 80 anni, ha travalicato i confini diventando sinonimo di stile, italianità e libertà. Hollywood trasforma la Vespa in un oggetto cult e in una co-protagonista. Non è solo un veicolo, è un’estensione dei personaggi. L’immagine di Audrey Hepburn e Gregory Peck che attraversano Roma restituisce un’idea precisa: la Vespa come sinonimo di evasione, romanticismo e scoperta. La versione utilizzata nel film di William Wyler ha il faro sul parafango e non sul manubrio. Poco dopo Piaggio, comincia a produrre un modello identico: si tratta della Vespa V30T, detta Farobasso.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vespa nei film, da "Vacanze Romane" a "Caro diario"

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