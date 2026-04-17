Le vacanze romane di Pahlavi dividono il centrodestra tra apertura diplomatica e critiche politiche

Recentemente, il centrodestra si è diviso tra chi ha accolto con apertura la visita di Reza Pahlavi a Roma e chi invece ha espresso critiche politiche. La presenza dell’ex principe dell’Iran in Italia non si è limitata a un semplice incontro istituzionale, ma ha suscitato reazioni diverse tra i membri del panorama politico. La visita ha attirato l’attenzione sui rapporti internazionali e sulle posizioni riguardanti il futuro politico dell’Iran.

La visita a Roma di Reza Pahlavi, figlio dell’ultimo scià iraniano, non è stata soltanto un passaggio istituzionale né un episodio di cortesia parlamentare. È stata, piuttosto, un test politico sulla postura italiana verso l’Iran, in una fase in cui la linea tra diplomazia, pressione internazionale e selezione degli interlocutori dell’opposizione si fa sempre più sottile. Il tema arriva in un momento già sensibile. Da settimane, una parte della diplomazia italiana – insieme a settori del Vaticano – insiste sulla necessità di mantenere aperti i canali con Teheran, in un quadro regionale in rapido deterioramento. Una postura prudente che convive però con un dibattito politico più esposto, in cui il rapporto con l’opposizione iraniana tende a trasformarsi in terreno di posizionamento interno.🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Le vacanze romane di Pahlavi dividono il centrodestra tra apertura diplomatica e critiche politiche Notizie correlate Leggi anche: Iran, gas russo e giustizia: il centrodestra scricchiola, le opposizioni si dividono Maria Esposito si mette a confronto con Sofia Loren: i social si dividono tra critiche e ammirazioneLe parole di Maria Esposito su Sophia Loren accendono il dibattito e raccontano molto più di una semplice ammirazione. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Le vacanze romane di Reza Ciro Pahlavi, figlio dello Scià in cerca di sponsor; Le vacanze romane di Pahlavi dividono il centrodestra tra apertura diplomatica e critiche politiche; Le vacanze romane di Pahlavi, il figlio dell’ex Scià spacca la destra: Terzi contro il rappresentante del regime; Libano-Israele, l’annuncio di Trump: Cessate il fuoco di 10 giorni, risolta la decima guerra nel mondo. La visita del figlio dell’ultimo scià riaccende il dibattito sulla linea dell’Italia verso Teheran. Tra diplomazia prudente e aperture a interlocutori alternativi ...La visita del figlio dell’ultimo scià riaccende il dibattito sulla linea dell’Italia verso Teheran. Tra diplomazia prudente e aperture a interlocutori alternativi, emergono nuove tensioni anche dentro ... linkiesta.it Le vacanze romane di Pahlavi, il figlio dell’ex Scià spacca la destra: Terzi contro il rappresentante del regimeInterviste, incontri, una presenza da vera star. È stata la giornata romana di Reza Pahlavi, figlio dell’ultimo Scià dell’Iran deposto dalla rivoluzione nel 1979 che portò poi Teheran sotto la guida d ... msn.com Stamattina il Centro Studi Americani ha ospitato il principe ereditario e figlio dello Scià di Persia, Reza Pahlavi, per una intervista esclusiva con direttore de Il Tempo Daniele Capezzone. Un dialogo dedicato al dossier Iran e all’altro volto del paese che invoca - facebook.com facebook Le “vacanze romane” di Pahlavi, il figlio dell’ex Scià spacca la destra che va in ordine sparso: incontri e selfie a Montecitorio, ma l’ex ministro Terzi (oggi in Fdi) si schiera contro il "rappresentante di un regime dittatoriale” x.com