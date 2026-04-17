Le vacanze romane di Pahlavi dividono il centrodestra tra apertura diplomatica e critiche politiche

Da linkiesta.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, il centrodestra si è diviso tra chi ha accolto con apertura la visita di Reza Pahlavi a Roma e chi invece ha espresso critiche politiche. La presenza dell’ex principe dell’Iran in Italia non si è limitata a un semplice incontro istituzionale, ma ha suscitato reazioni diverse tra i membri del panorama politico. La visita ha attirato l’attenzione sui rapporti internazionali e sulle posizioni riguardanti il futuro politico dell’Iran.

La visita a Roma di Reza Pahlavi, figlio dell’ultimo scià iraniano, non è stata soltanto un passaggio istituzionale né un episodio di cortesia parlamentare. È stata, piuttosto, un test politico sulla postura italiana verso l’Iran, in una fase in cui la linea tra diplomazia, pressione internazionale e selezione degli interlocutori dell’opposizione si fa sempre più sottile. Il tema arriva in un momento già sensibile. Da settimane, una parte della diplomazia italiana – insieme a settori del Vaticano – insiste sulla necessità di mantenere aperti i canali con Teheran, in un quadro regionale in rapido deterioramento. Una postura prudente che convive però con un dibattito politico più esposto, in cui il rapporto con l’opposizione iraniana tende a trasformarsi in terreno di posizionamento interno.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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