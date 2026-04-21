Verona si aggiudica il titolo di Capitale italiana del volontariato per il 2027, confermato da un procedimento ufficiale. La città si prepara a ospitare eventi e iniziative dedicate alla partecipazione sociale, che si svolgeranno nel prossimo futuro. La designazione è stata comunicata attraverso un atto formale, rendendo Verona protagonista di un ruolo centrale nel panorama del volontariato nazionale.

Verona si prepara a diventare il fulcro nazionale della partecipazione sociale nel 2027, dopo aver ottenuto la designazione come Capitale italiana del volontariato. La decisione è giunta a seguito di un bando nazionale curato da CsvNet, l’ente che coordina i 49 Centri di servizio per il volontariato sul territorio, in stretta collaborazione con Forum Terzo Settore, Caritas e Anci. Il successo della candidatura veronese ha permesso alla città di superare la competizione rappresentata da Perugia e Napoli. L’esito del processo di selezione è stato determinato da una commissione tecnica composta dai referenti di Caritas e Forum Terzo Settore, oltre al presidente del Csv di Modena, che ricopre attualmente il ruolo di Capitale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona vince la sfida: nel 2027 sarà Capitale del volontariato

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