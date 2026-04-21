Verona è stata eletta Capitale italiana del volontariato 2027

Verona è stata scelta come Capitale italiana del volontariato per il 2027. La decisione è stata presa attraverso un bando nazionale promosso da CsvNet, l'associazione che riunisce 49 Centri di servizio per il volontariato. La selezione è avvenuta in collaborazione con il Forum Terzo Settore, la Caritas e l’Anci, che hanno partecipato alla valutazione delle candidature.

Verona è stata ufficialmente designata Capitale italiana del volontariato 2027, risultando vincitrice del bando nazionale promosso da CsvNet, l’associazione dei 49 Centri di servizio per il volontariato, in partenariato con Forum Terzo Settore e Caritas, in collaborazione con Anci. La città ha.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Capitale italiana del Volontariato 2027: Verona prepara la candidaturaL'impegno dell'amministrazione comunale per valorizzare il terzo settore, a Verona radicato al punto da portare all'istituzione, tra i primi Comuni... Leggi anche: Ufficiale la candidatura di Verona a Capitale Italiana del Volontariato 2027 Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Verona è stata eletta Capitale italiana del volontariato 2027; Assemblea Banca Veronese, un 2025 di crescita solida; Vinitaly 2026: Italy’s Next Generation alla riscossa; Danza sotto inchiesta: avvisi di garanzia, perquisizioni e sequestri. Voto alle donne nel 1946, la prima sindaca del Veneto fu eletta a Veronella: la storia della maestra Ottavia FontanaIl 10 marzo si sono celebrati gli 80 anni delle prime elezioni amministrative in cui poterono votare ed essere elette le donne, tre mesi prima del più noto referendum del 2 giugno che sancì la nascita ... corrieredelveneto.corriere.it Gift Orban, rissa nel parcheggio del Bentegodi dopo Verona–Milan - facebook.com facebook Sabatini su Verona-Milan: “Prestazione che non lascia contenti, però vincendo ha allungato su Como e Roma” x.com