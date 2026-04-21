Vendita casa e bonus edilizi | come gestire le detrazioni residue

Quando si vende un immobile con bonus edilizi ancora in parte usufruibili, le norme fiscali stabiliscono chi può beneficiarne. La questione riguarda la divisione delle detrazioni residue tra venditore e acquirente, a seconda di chi ha sostenuto le spese e di come sono state fatte le dichiarazioni fiscali. Questa ripartizione può influenzare le modalità di dichiarazione dei lavori e i benefici fiscali associati.

Le regole fiscali che governano il passaggio di proprietà immobiliare determinano chi, tra venditori e acquirenti, avrà diritto alle detrazioni per i lavori di ristrutturazione non ancora interamente utilizzate. Il meccanismo, regolato dall’articolo 16-bis del TUIR, prevede che il beneficio venga ripartito in più anni, solitamente dieci, seguendo il criterio della cassa e legandosi alla titolarità dell’immobile al 31 dicembre di ogni anno. La gestione strategica delle detrazioni nei passaggi di proprietà. Quando un immobile viene venduto, la normativa offre una flessibilità che spesso sfugge a una lettura superficiale dei dati fiscali. Sebbene il passaggio delle detrazioni residue all’acquirente sia la procedura automatica prevista dalla legge, le parti coinvolte dispongono della libertà contrattuale per decidere diversamente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vendita casa e bonus edilizi: come gestire le detrazioni residue Notizie correlate Bonus edilizi e trasferimento delle detrazioni, tra vendita, donazione ed ereditàLe agevolazioni fiscali legate alla casa continuano ad essere fra gli strumenti più utilizzati dai contribuenti. Leggi anche: Bonus edilizi, i 5 errori che fanno perdere tutte le detrazioni fiscali Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Case a un euro e locali gratis per aprire attività. L’Italia dei borghi si reinventa per non sparire; Cessione dell’alloggio del portiere e plusvalenze superbonus: criteri di determinazione e ruolo della perizia giurata; Le case più cercate nel 2025 a Monza; Detrazione spese intermediazione immobiliare nel 730/2026. Bonus edilizi e trasferimento delle detrazioni, tra vendita, donazione ed ereditàLe regole dell’Agenzia delle Entrate e i casi in cui le agevolazioni passano al nuovo proprietario ... msn.com Superbonus e vendita casa: attenzione, potresti dover pagare tu la plusvalenzaLe normative introdotte di recente stanno modificando il modo in cui vengono tassati gli immobili ristrutturati. designmag.it In vendita casa indipendente di 250mq composta da due unità immobiliari poste sullo stesso pianerottolo accatastate separatamente, ideale sia come abitazione bifamiliare, singola o a investimento. Le due abitazioni possono essere unite (come prima) abbat - facebook.com facebook