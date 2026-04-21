Varese crash di un piccolo aereo | soccorso epico per il pilota

Nel primo pomeriggio di martedì 21 aprile 2026, un piccolo aereo è caduto in un campo agricolo vicino alla SP63, nella zona che porta a Cadrezzate, nel varesino. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza al pilota, che è stato estratto con successo dal velivolo precipitato. Sul luogo dell’incidente sono presenti forze dell’ordine e operatori sanitari che stanno svolgendo le operazioni di verifica e soccorso.

Un velivolo leggero è precipitato in un campo agricolo nei pressi della SP63, nella zona che conduce a Cadrezzate, nel varesino, nel primo pomeriggio di questo martedì 21 aprile 2026. Il Fly Synthesis Storch, decollato dall’aviosuperficie situata in Val D’Ossola, si è schiantato terminando la sua corsa in posizione capovolta dopo l’impatto con il terreno. L’operazione di soccorso tra le lamiere. Verso le ore 15:00, i soccorritori sono stati mobilitati per gestire l’emergenza sul luogo del sinistro. Le squadre dei vigili del fuoco, giunte tempestivamente sul posto, hanno dovuto affrontare una situazione complessa per mettere in sicurezza l’aeromobile ribaltato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Varese, crash di un piccolo aereo: soccorso epico per il pilota Notizie correlate Leggi anche: Aeroporto LaGuardia di New York, incidente sulla pista «tra aereo e veicolo»: morti pilota e co-pilota, voli sospesi e inchiesta aperta Indonesia, assalto ad aereo: morti pilota e co-pilotaUn attacco armato ha causato la morte dei due piloti di un aereo Smart Air durante l'atterraggio a Korowai, nella remota regione della Papua... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: A Varese firmato il protocollo per rimuovere le auto in stato di abbandono nelle aree di Aler; Busto Arsizio (Varese): precipita da un tetto, trovato dopo ore, è grave; Frontale a Casalzuigno: soccorse tre persone; Canton Ticino, cento evacuati per una dispersione di ammoniaca al confine con l’Italia. Paura a Brebbia, aereo ultraleggero precipita in un campo: intervento immediato dei soccorsiCome riportato da Varese News, nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 20 aprile, intorno alle 15, un velivolo ultraleggero è precipitato nei pressi di Brebbia, terminando la corsa in un’area agricola al ... notizie.it Varese, grave incidente in viale Borri: due auto coinvolte, un ferito in codice rossoScontro nella tarda mattinata nel tratto verso Lozza Soccorsi in azione: vigili del fuoco, sanitari e forze dell’ordine sul posto ... laprovinciadivarese.it Il principe del lago di Varese facebook #GdiF #Varese: disvelato un articolato sistema di frode finalizzato all’indebita generazione di crediti fiscali per oltre 200 milioni di euro. Notificati gli avvisi di conclusione indagini e recuperati 36 milioni di euro. #NoiconVoi #cittadinoinformato #informarepercon x.com