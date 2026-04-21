VAR a chiamata i club inglesi fanno muro | bocciano la proposta e confermano l’attuale modello di revisione

I club delle leghe inglesi hanno deciso di respingere la proposta di introdurre un VAR “a chiamata” e di mantenere il sistema di revisione attualmente in uso. La decisione è stata comunicata durante un’assemblea, dopo che sono stati esaminati i progetti di modifica al protocollo di revisione delle decisioni arbitrali. La scelta è stata condivisa da tutte le squadre partecipanti, che hanno confermato di voler continuare con l’attuale modalità di intervento tecnologico.

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