Valchiavenna | 18 giovani pronti al soccorso dopo il progetto On the Road

In Valchiavenna, diciannove anni di attività si sono conclusi con un progetto dedicato alla formazione civica. Quindici giovani hanno seguito un percorso intensivo incentrato sui servizi di emergenza e sicurezza, preparandosi a intervenire in situazioni di crisi. Questa esperienza mira a rafforzare le competenze pratiche e la conoscenza delle procedure da applicare in caso di emergenza, con l’obiettivo di promuovere la collaborazione tra i giovani e le forze di soccorso locali.

Diciannovi anni di storia si sono appena conclusi con un bilancio che punta sulla formazione civica in Valchiavenna, dove 18 giovani hanno completato un percorso intensivo dedicato ai servizi di emergenza e sicurezza. Il progetto On the Road ha coinvolto ragazzi sopra i 16 anni durante due weekend ravvicinati, il 10-12 aprile e il 17-19 aprile 2026, permettendo loro di confrontarsi direttamente con le dinamiche operative del territorio. Le attività pratiche hanno la partecipazione attiva di studenti provenienti dal CFP Crotto Caurga, dall’istituto Leonardo da Vinci di Chiavenna e dal Marco Polo di Colico. Questo legame con i centri di formazione locali ha permesso di trasformare la teoria scolastica in esperienza sul campo, lavorando fianco a fianco con una rete capillare di istituzioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valchiavenna: 18 giovani pronti al soccorso dopo il progetto On the Road Notizie correlate On the Road Valchiavenna, successo per l'edizione 2026 del progetto dedicato ai giovaniSi è chiusa l’edizione 2026 di “On the Road” in Valchiavenna, il progetto dedicato ai giovani che permette di vivere da vicino il lavoro di chi opera... Progetto on the road. Trentacinque giovani a lezione di primo soccorsoLECCO Giovani e giovanissimi di ronda su gazzelle dei carabinieri, volanti della Polizia, pilotine della finanza, autopattuglie della locale, e di...