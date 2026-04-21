Vaccinazioni nuovo calendario regionale | tutte le novità

È stato approvato un nuovo calendario regionale di immunizzazione che modifica le raccomandazioni sulle vaccinazioni, considerando diverse fasce d’età e soggetti a rischio. Il documento include specifiche indicazioni per donne in gravidanza, persone in età fertile e nel periodo post-partum. La revisione riguarda l’offerta di prevenzione e si basa su criteri di età e condizioni particolari. La Regione ha ufficializzato le novità attraverso un documento approvato di recente.

Approvato il nuovo calendario regionale di immunizzazione, documento che ridefinisce l’offerta di prevenzione sulla base delle varie fasce d’età, dei soggetti a rischio e in specifiche condizioni, tra cui la gravidanza, l’età fertile e il periodo post-partum."Si tratta di una decisione che tutela.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Leggi anche: La Regione approva il nuovo calendario delle vaccinazioni Raccolta rifiuti, cambia il calendario: ecco tutte le novitàNuove regole per la raccolta differenziata e un momento di confronto aperto con la cittadinanza per accompagnare il cambiamento. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Vaccinazioni, nuovo calendario regionale: tutte le novità; La Regione approva il nuovo calendario delle vaccinazioni; Toscana, nuovo calendario vaccinale: HPV anticipato a 10 anni e meningococco B gratis per adolescenti. Vaccinazioni, nuovo calendario regionale: tutte le novitàApprovato il nuovo calendario regionale di immunizzazione, documento che ridefinisce l’offerta di prevenzione sulla base delle varie fasce d’età, dei soggetti a rischio e in specifiche condizioni, tra ... pisatoday.it Vaccini, approvato il nuovo calendario di immunizzazione: ecco le novitàTra i principali interventi spicca l’introduzione della vaccinazione gratuita contro il meningococco B per gli adolescenti a 12 anni compiuti. Incluso anche l’anticorpo monoclonale per la prevenzione ... lanazione.it : In occasione della Settimana europea delle vaccinazioni la Asl di Sassari ricorda l’importanza dei vaccini in tutte le fasi della vita, per questo facebook Calano le vaccinazioni, mai così tanti casi di pertosse e morbillo da 27 anni. Ue-Oms-Unicef: "L'allarme per la Settimana europea dell'immunizzazione" #ANSA x.com