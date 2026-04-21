Il vicepresidente del Consiglio ha affermato che, in presenza di divergenze con l’ex presidente degli Stati Uniti, le esprime pubblicamente. Ha sottolineato che, pur rappresentando gli Stati Uniti come leader, non si asterrebbe dal manifestare eventuali disaccordi con le sue dichiarazioni o posizioni. La dichiarazione si inserisce in un contesto di confronto aperto e diretto tra le figure politiche coinvolte.

“Trump è il presidente degli Stati Uniti, quando non condividiamo le cose che dice lo diciamo. Non è che discutiamo o non discutiamo, rappresenta gli Stati Uniti perché è stato eletto dagli americani poi quando dice delle cose o ha delle posizioni che non condividiamo lo diciamo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell’inaugurazione del Salone del Mobile alla Fiera di Milano, a Rho, a chi gli chiedeva se il presidente statunitense sia ancora un interlocutore valido. ”Fermo restando che noi crediamo nel rapporto transatlantico – ha sottolineato – per noi l’unità dell’Occidente è fondamentale e lavoriamo per quello”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, Tajani: "Quando non siamo d'accordo con Trump lo diciamo"

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