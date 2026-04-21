Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 21 aprile 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Oggi, 21 aprile 2026, è in programma una nuova puntata di Uomini e Donne, trasmessa in diretta su Canale 5. La trasmissione comprende le sezioni del Trono Over e del Trono Classico, con aggiornamenti e anticipazioni su ciò che accadrà durante la giornata. La puntata sarà disponibile anche in streaming tramite il sito di Witty TV.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di martedì 21 aprile 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Cinzia e Marco dividono ancora lo studio. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono Over e da Elisabetta. La dama è ancora innamorata di Sebastiano? Una nuova delusione per la dama? L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 21 aprile 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv. ore 14:45 – La puntata inizia con il trono di Ciro. Il tronista è uscito in esterna con Elisa.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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