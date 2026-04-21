Unicredit ha annunciato di aver avviato azioni legali contro Commerzbank, con l'obiettivo di tutelare i propri interessi in una disputa in corso. La banca italiana ha presentato un ricorso presso le autorità competenti, contestando alcune pratiche adottate dalla concorrente tedesca. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni specifiche che hanno portato a questa scelta.

Unicredit decide di smuovere le acque sul dossier Commerzbank. L'amminiastratore delegato Andrea Orcel ieri ha convocato una conferenza stampa per invogliare la platea di investitori istituzionali a consegnare all'istituto milanese i pacchetti di azioni Commerz in loro possesso onde salire oltre il 30% attraverso l'Offerta pubblica e di scambio lanciata qualche tempo fa. Il banchiere romano non ha lesinato argomenti. «Negli ultimi 18 mesi e oltre - ha esordito - abbiamo fatto di tutto e anche di più per avere un'interazione significativa», senza «riuscire a ottenerla». Poi le cannonate all'attuale ceo di Commerz, la tedesca Bettina Orlopp: Commerz è «underperformance», ossia la crescita «è stata debole» e «gli investimenti per la trasformazione sono stati limitati».🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Unicredit, Orcel demolisce Commerz

Notizie correlate

Unicredit punta a Commerz: piano Orcel da 6 miliardi di profittiL’amministratore delegato di Unicredit, Orcel, ha delineato le prospettive strategiche legate all’integrazione con Commerz, prevedendo che la fusione...

Unicredit all’attacco su Commerz, L’Ad Orcel: “Con la fusione 21 miliardi di utile entro il 2030”Milano, 20 aprile 2026 – A due settimane dall’assemblea straordinaria che il 4 maggio sarà chiamata ad approvare l’aumento di capitale di Unicredit...

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: Unicredit, Orcel demolisce Commerz.

Unicredit, Orcel demolisce CommerzUnicredit decide di smuovere le acque sul dossier Commerzbank. L'amminiastratore delegato Andrea Orcel ieri ha convocato una conferenza stampa per invogliare la platea di investitori istituzionali a c ... ilgiornale.it

Unicredit all’attacco su Commerz, L’Ad Orcel: Con la fusione 21 miliardi di utile entro il 2030Milano, 20 aprile 2026 – A due settimane dall’assemblea straordinaria che il 4 maggio sarà chiamata ad approvare l’aumento di capitale di Unicredit propedeutico all’Offerta pubblica di scambio (Ops) d ... quotidiano.net