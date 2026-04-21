Ungheria schiaffo dall’UE | è illegale vietare contenuti LGBTQ+ ai minori

L’Unione europea ha stabilito che una legge adottata in Ungheria, che proibisce la rappresentazione dell’omosessualità ai minori, viola le normative comunitarie. La normativa, approvata dal governo locale, ha suscitato una reazione ufficiale da parte delle istituzioni europee, che hanno dichiarato il provvedimento illegale. La questione riguarda il divieto di contenuti LGBTQ+ destinati ai minori e le sue implicazioni legali a livello comunitario.

L’ Ungheria di Viktor Orbán ha violato il diritto dell’ Unione europea con la legge che vietava la rappresentazione dell’ omosessualità ai minori. Lo ha stabilito oggi la Corte di Giustizia dell’Ue, ponendo fine a un lungo scontro legale iniziato nel 2021. La sentenza del 21 aprile 2026 conferma che la discriminazione delle persone LGBTQ+ non può essere giustificata dalla protezione dell’infanzia. Il caso ha assunto un rilievo politico e istituzionale senza precedenti: oltre al Parlamento europeo, infatti, ben 16 Stati membri – tra cui Francia, Germania, Spagna e Paesi Bassi, ma non l’Italia – sono intervenuti a sostegno della Commissione contro l’Ungheria.🔗 Leggi su Open.online

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