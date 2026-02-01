Parlamento Ue l' eurodeputato Squarta | Presento atto per vietare i social ai minori di 15 anni | ecco perchè

Il deputato Squarta annuncia che presenterà un progetto di legge per vietare ai minori di 15 anni di iscriversi ai social network. La proposta deve passare prima al voto del Parlamento Europeo e poi essere approvata anche dai parlamenti nazionali.

Vietare l’iscrizione alle piattaforme social ai minori di 15 anni. Il tutto tramite un voto del Parlamento Europeo da ratificare anche attraverso una maggioranza nei parlamenti nazionali. Alla proposta aderisce - il dibattito è aperto in Italia dopo l’iniziativa francese - anche l'eurodeputato di Fratelli d'Italia, Marco Squarta, ribadendo che è una "questione educativa, culturale e di responsabilità pubblica". L'esponente del gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei ha citato dati e dossier specifici sui social, in cui si evidenzia il rischio che un'esposizione precoce e non mediata ai social network possa incidere sullo sviluppo emotivo, sulle relazioni, sul rendimento scolastico e sulla salute mentale dei più giovani.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondimenti su Parlamento Ue

La Francia si avvicina a un’importante normativa volta a tutelare i minori dai rischi dei social media, proponendo il divieto di accesso alle piattaforme digitali ai minori di 15 anni.

Ultime notizie su Parlamento Ue

