Unchosen si concentra su una comunità religiosa isolata in Inghilterra, caratterizzata da pratiche di obbedienza e repressione. La narrazione si propone di descrivere le dinamiche interne di un gruppo che vive sotto stretto controllo, con un’attenzione particolare alle relazioni tra i membri. La trama si sviluppa attraverso dettagli sulla vita quotidiana all’interno di questa setta, mostrando le modalità di manipolazione e il clima di tensione che si respira.

Unchosen parte da un presupposto fortissimo: raccontare una comunità religiosa isolata nel cuore dell’Inghilterra contemporanea, costruita su obbedienza, repressione e controllo, dove il confine tra fede e manipolazione è stato da tempo cancellato. È una premessa che ha tutto per funzionare, anche perché sfrutta una paura molto concreta e moderna: l’idea che realtà del genere non appartengano solo al passato o all’immaginario americano, ma possano esistere anche oggi, accanto a noi, in forme meno appariscenti ma altrettanto oppressive. La serie creata da Julie Gearey sa come introdurre questo mondo. All’inizio tutto appare ordinato, quasi sereno: famiglie unite, ruoli chiari, una comunità che vive separata dal resto della società e che si definisce moralmente superiore agli “altri”, ai non scelti.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Unchosen, la recensione: una setta inquietante frenata da una scrittura debole

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Si parla di: Unchosen: trama, recensione e cast serie Netflix.

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