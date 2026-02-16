I mercati indiani rallentano | Pil debole e utili in frenata

I mercati indiani rallentano a causa di un PIL debole e di utili aziendali in calo. Nel 2025 hanno mostrato segnali di fragilità, dopo aver registrato anni di crescita sostenuta. Un esempio concreto è il settore tecnologico, che ha visto una diminuzione dei profitti rispetto agli anni precedenti.

NEL 2025 hanno rallentato un po' la marcia dopo anni di performance brillanti. Tuttavia, in un orizzonte di medio e lungo termine, i mercati finanziari indiani sono ancora ricchi di opportunità per gli investitori. È questa la chiave di lettura proposta da Laurence Bensafi, che è strategist per i mercati emergenti della casa d'investimenti RBC BlueBay. Bensafi invita a distinguere tra dinamiche di breve periodo e trend di lungo termine. Nel corso dell'ultimo anno, spiega la strategist di RBC BlueBay, il mercato azionario indiano ha risentito di una crescita del Pil più lenta del previsto e di una frenata degli utili societari.