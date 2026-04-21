Una vittoria figlia del sacrificio

C’è qualcosa che va oltre il risultato, oltre la classifica, oltre anche la bellezza dei carri. È un senso di orgoglio che nasce dal sacrificio e dalla determinazione di chi ha lavorato duramente per arrivare fin qui. La vittoria di oggi rappresenta l’impegno di un team che ha affrontato sfide e difficoltà, ottenendo un risultato che va oltre i numeri e le aspettative.

C’è qualcosa che va oltre il risultato, oltre la classifica, oltre anche la bellezza dei carri. È quello che si è respirato domenica a Villa Chiarelli alla festa dei Fantasti100, vincitori dell’ultima edizione del Cento Carnevale d’Europa con ‘Dimmi, cosa vedi?’, il carro ispirato a Vincent Van Gogh che parlava della follia capace di creare opere d’arte come ‘ La notte stellata ’. "Una bella festa di una enorme famiglia che cresce ancora – ha detto il presidente Andrea Borghi –, condividiamo passioni e dolori. Però alla fine, la gioia più grande l’abbiamo portata a casa". Dietro quel successo c’è il peso del lavoro e del sacrificio. "Se non c’è sacrificio non c’è neanche gioia – ha proseguito – Quest’anno abbiamo cercato questa vittoria, l’abbiamo voluta.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Una vittoria figlia del sacrificio" Animated Bible Stories: Jephthah’s Daughter| When Faith Meets Sacrifice| Judges 11:30-40 Notizie correlate Leggi anche: La dittatura del martirio. Il sentimento tragico dell’Iran celebra il sacrificio, non la vittoria Referendum, se i magistrati rispondono solo alla legge un trionfo del "No" sarà una vera vittoria o una vittoria di Pirro?Mi domando, se vincerà il NO, assisteremo ad una vera vittoria o ad una vittoria di Pirro? Il passo conseguente non potrebbe essere quello... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Una vittoria figlia del sacrificio; Vittoria di Savoia, figlia di Emanuele Filiberto: Faccio la cameriera, chiamatemi Vitto; A Collegno (To) vittoria del sindacato cub sur sul caso di una docente di sostegno; Vittoria di Savoia: Dal pub al palco, la rabbia è passata. ''Provavo rabbia'': Vittoria di Savoia, figlia del principe Emanuele Filiberto e Clotilde Courau, parla della sua famiglia''Provavo rabbia'': Vittoria di Savoia, figlia del principe Emanuele Filiberto e Clotilde Courau, parla della sua famiglia ... gossip.it Vittoria di Savoia: Ho lasciato l’università senza dirlo ai miei genitori. Per mantenermi ho trovato lavoro in una galleria d’arteLa figlia di Emanuele Filiberto racconta il suo percorso non lineare tra arte, cinema e il difficile rapporto familiare ... ilfattoquotidiano.it Condò punge il Milan «Pomeriggio di nulla, vittoria figlia di un paradosso» - facebook.com facebook No, non mi piace per niente la narrazione secondo cui l’ #Inter sta per vincere il suo 21° scudetto perché le altre hanno fallito. Come se la vittoria nerazzurra fosse figlia del demerito altrui. Basta guardare la classifica per capire che stagione straordinaria st x.com