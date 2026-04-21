Un viaggio attraverso l’italia che produce

Nel 2026, il progetto QN Distretti si afferma come punto di riferimento per mostrare l’eccellenza produttiva italiana, organizzando una serie di eventi itineranti in diverse regioni. Questi incontri sono stati pensati per mettere in luce le realtà produttive e le filiere che caratterizzano il territorio, coinvolgendo aziende, professionisti e istituzioni locali in un percorso di scoperta e valorizzazione. Un viaggio che attraversa l’Italia, dedicato a far conoscere le eccellenze del Made in Italy.

Nel corso del 2026, il progetto QN Distretti si consolida come l’osservatorio privilegiato per raccontare l’eccellenza produttiva italiana attraverso un fitto calendario di eventi itineranti. Ogni appuntamento è focalizzato sulla valorizzazione delle filiere locali, affrontando temi cruciali come la transizione digitale, l’internazionalizzazione delle imprese e la sostenibilità dei processi produttivi. Attraverso talk strategici e tavoli di networking, l’iniziativa mette a sistema le diverse competenze per offrire soluzioni concrete.🔗 Leggi su Quotidiano.net

Un viaggio tra le eccellenze italiane dello Spazio - Trailer

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