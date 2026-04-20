Il giornale QN dedica un approfondimento all’Italia che si dedica alla produzione, dando spazio ai territori in cui si concentrano attività industriali. Viene analizzato il ruolo di alcune aree considerate vere e proprie roccaforti produttive, dove l’esperienza e le competenze tecniche costituiscono la base per il successo commerciale. La pubblicazione si propone di raccontare le realtà locali che contribuiscono in modo significativo alla filiera industriale nazionale.

UN GIORNALE che racconta i territori in cui è radicato e passa in rassegna quelli che sono dei veri e propri hub produttivi, roccaforti industriali in cui il saper fare è la premessa invalicabile del saper vendere. Dal packaging al vino, dal design alle calzature il sistema Italia vive e prospera grazie all’apporto di territori e imprese che non cessano mai di innovare e che sono oggetto dell’iniziativa QN Distretti 2026 che si avvale del supporto dei Main Partner Sace e Simest, e della collaborazione scientifica di Ipsos Doxa. E così il racconto dell’eccellenza produttiva italiana firmato da QN Quotidiano Nazionale entra nel vivo. Dopo il...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il viaggio di QN nell’Italia che produce

Silvi: Park4Night at an ancient olive mill. Italian food tour with Vanlife Eats

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Contenuti e approfondimenti

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