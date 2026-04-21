Un finanziere in uniforme sul bus gratuito | il Siaf propone la misura alla Regione Umbria per aumentare la sicurezza percepita

Un finanziere in uniforme si trova a bordo di un autobus gratuito, nel tentativo di migliorare la percezione di sicurezza tra i cittadini. Il Siaf ha presentato alla Regione Umbria una proposta che prevede l’introduzione di questa misura nel trasporto pubblico, rivolta a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio. La proposta include anche interventi nelle infrastrutture e iniziative per il benessere nei luoghi di lavoro delle forze di polizia.

Infrastrutture, benessere nei luoghi di lavoro e trasporto pubblico gratuito per gli appartenenti alle forze dell'ordine. Sono questi i temi al centro della giornata istituzionale che il sindacato italiano autonomo finanzieri ha svolto a Perugia, culminata con un incontro al vertice con il.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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