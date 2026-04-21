Un campo di pallavolo a piazza Municipio | Napoli diventa capitale del volley
Domani a Napoli, in piazza Municipio, si terrà una manifestazione dedicata alla pallavolo. Un grande campo temporaneo sarà allestito in strada, a partire dalle 11.00. L’evento coinvolgerà bambini e ragazzi, che parteciperanno alla tappa locale del progetto nazionale Volley S3. La iniziativa mira a promuovere il gioco e l’attività fisica tra i più giovani, offrendo un’occasione di divertimento e socializzazione.
Un enorme campo da pallavolo a cielo aperto: domani a partire dalle 11.00, piazza Municipio, a Napoli, si trasformerà per accogliere migliaia di bambini e ragazzi nella tappa napoletana del Volley S3, il progetto nazionale che promuove la pallavolo come strumento di crescita, divertimento e.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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