Un campo di pallavolo a piazza Municipio | Napoli diventa capitale del volley

Domani a Napoli, in piazza Municipio, si terrà una manifestazione dedicata alla pallavolo. Un grande campo temporaneo sarà allestito in strada, a partire dalle 11.00. L’evento coinvolgerà bambini e ragazzi, che parteciperanno alla tappa locale del progetto nazionale Volley S3. La iniziativa mira a promuovere il gioco e l’attività fisica tra i più giovani, offrendo un’occasione di divertimento e socializzazione.