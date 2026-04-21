Ultim’ora Napoli arriva una novità per gli azzurri | il comunicato del club

Il Napoli ha diffuso un comunicato ufficiale relativo a nuove iniziative e decisioni prese dal club. La comunicazione riguarda aspetti organizzativi e aggiornamenti sulle attività della squadra. La notizia arriva nel momento in cui la società si prepara alle prossime sfide di campionato e alle operazioni di mercato, mantenendo alta l’attenzione sulla gestione interna e sulle strategie future. La comunicazione è stata resa nota attraverso i canali ufficiali del club.

Il Napoli si porta avanti con il lavoro e con le novità anche fuori dal campo. Il club guidato da Aurelio De Laurentiis, difatti, ha appena annunciato una nuova partnership con XTB, che sarà Global trading Partner del club per le stagioni 20252026 e 20262027: ecco tutte le novità e le nuove iniziative per i tifosi. Napoli, XTB nuovo partner: il comunicato. Questa nuova partner si inserisce nel percorso di crescita internazionale del club. Verranno create nuove occasioni di coinvolgimento per i tifosi attraverso nuove esperienze esclusive e iniziative dedicate. Di seguito le parole del direttore generale del Napoli Tommaso Bianchini: “Siamo lieti di accogliere XTB come Global Trading Partner di SSC Napoli.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Ultim’ora Napoli, arriva una novità per gli azzurri: il comunicato del club Copenhagen Napoli 1-1, occasione persa in Champions League per gli azzurri di Conte Notizie correlate ULTIM’ORA LUKAKU- Arriva il comunicato ufficiale del Napoli: dura risposta del club!Il Napoli ha diramato un comunicato ufficiale per chiarire la situazione riguardante Romelu Lukaku. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: TG5: Rapina da film a Napoli liberati gli ostaggi Video; Ventenne ucciso a Napoli, due giovani fermati da carabinieri e Dda; Comunicazione Italiana; Napoli, rapina in banca all’Arenella: criminali barricati dentro, ostaggi liberati dai carabinieri. Nuovo allenatore Napoli, via Conte: arriva un ex Juventus!Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli in caso di addio ad Antonio Conte? Come confermato nelle ultime ore, non è escluso che ... fantamaster.it Napoli-Lazio, rigore sbagliato da Zaccagni e mancato rosso a Lobotka: cos’è successo(Adnkronos) – Caos in Napoli-Lazio, big match di Serie A di oggi, sabato 18 aprile. Intorno alla mezz’ora (con gli ospiti avanti 1-0), c’è subito un caso Var al Maradona: Noslin parte in solitaria ver ... pianetagenoa1893.net Ultim'ora, penalizzazione Trapani: arriva la decisione ufficiale https://tinyurl.com/4mytkujt - facebook.com facebook ULTIM'ORA: Amir Ali #Mirjafari, giovane manifestante, è stato impiccato! Orrore senza fine in #Iran! Prosegue la caccia al manifestante in tutto il paese. La repubblica islamica sta massacrando ora dopo ora ogni persona che ha partecipato alle manifestazioni x.com