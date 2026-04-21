Mercoledì 22, la città ospiterà la proiezione del documentario “Goccia dopo goccia”, che affronta le tematiche delle violenze e delle speranze in Uganda. Il film presenta immagini di ferite e di persone che lottano per ottenere i propri diritti, offrendo anche uno sguardo sulle opportunità di riscatto. La proiezione si inserisce in un contesto di attenzione verso le realtà di crisi nel continente africano.

Trento si prepara ad accogliere un racconto fatto di ferite, diritti negati e possibilità di riscatto. Mercoledì 22 aprile, alle ore 17, il docufilm “Goccia dopo goccia” farà tappa nel capoluogo trentino, portando sullo schermo le storie di persone con disabilità in Uganda, tra discriminazioni e.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Si parla di: Uganda, violenze e speranza: mercoledì 22 arriva in città il docufilm Goccia dopo goccia.

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