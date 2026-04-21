Ue ' valutiamo obbligo scorte minime di jet fuel per i Paesi membri'

L'Unione europea sta considerando l'introduzione di un obbligo di scorte minime di carburante per gli aerei. La proposta prevede che gli Stati membri siano tenuti a mantenere riserve di emergenza di jet fuel. Questa decisione arriva in un momento in cui si discute di come prepararsi ad eventuali shock futuri nel settore dell'aviazione, oltre alla gestione delle attuali crisi. La valutazione di questa misura è in corso.

"Al di là dell'attuale crisi, dobbiamo anche essere pronti ad affrontare eventuali shock futuri. Valuteremo se sia necessario introdurre un obbligo di scorte minime per il carburante per aerei, che imponga agli Stati membri di mantenere riserve di emergenza minime". Lo ha detto il commissario Ue ai trasporti, Apostolos Tzitzikostas, in conferenza stampa al termine della riunione dei ministri dei traporti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ue, 'valutiamo obbligo scorte minime di jet fuel per i Paesi membri' Notizie correlate Presidenza Ue, 'carenza di jet fuel è possibile, dobbiamo essere pronti'"Non siamo in una situazione pericolosa ma c'è la possibilità di una carenza di jet fuel" che "potrebbe influenzare ogni cittadino.