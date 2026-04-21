Uccise il padre per difendere la madre Al momento dei fatti Bojan Panic era lucido

Nella notte tra il 3 e il 4 aprile 2025, un giovane ha ucciso il padre con diverse coltellate. Durante l'interrogatorio, è stato accertato che era lucido e consapevole delle proprie azioni, così come delle conseguenze che ne sarebbero derivate. La causa dell’atto sembra legata a una difesa della madre, ma al momento non ci sono ulteriori dettagli sulle circostanze specifiche della vicenda.

Bojan Panic, il giovane che nella notte tra il 3 il 4 aprile 2025 uccise a coltellate suo padre, era in grado di intendere e di volere ed era consapevole delle conseguenze delle sue azioni e, pertanto, può stare in giudizio. Questo è quanto emerso dalla perizia psichiatrica disposta dal Giudice.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Caso Mezzolombardo: Bojan Panic può rispondere del delitto al processoLe recenti valutazioni psichiatriche condotte nell’ambito dell’incidente probatorio hanno stabilito che Bojan Panic, il ventenne coinvolto nel... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Uccise il padre per difendere la madre, in aula le perizie psichiatriche di Bojan Panic; Uccise il padre per difendere la madre. Al momento dei fatti Bojan Panic era lucido; Diciannovenne uccise il padre per difendere la madre, la perizia: Era capace di intendere e volere; Uccise il padre per salvare la madre, in sede di incidente probatorio sono state discusse le perizie.