Il Comune di Pomarance ha approvato il piano della performance 2026, un documento che definisce gli obiettivi e i criteri di valutazione per tutti i settori dell’amministrazione comunale. Tra le priorità ci sono il piano strutturale, i cantieri in corso e l’aumento dei controlli sul territorio. La delibera riguarda tutte le aree di competenza dell’ente e mira a migliorare l’efficienza dell’amministrazione.

POMARANCE Il Comune di Pomarance ha approvato il piano della performance 2026, il documento che stabilisce gli obiettivi e i criteri di valutazione per tutti i settori dell’amministrazione comunale. Si tratta di uno strumento di trasparenza e responsabilità pubblica che serve a misurare l’efficacia dei servizi, la gestione delle risorse e la qualità del lavoro dei dipendenti. Per il 2026 le priorità dell’amministrazione comunale spaziano dal sociale ai lavori pubblici, fino al rilancio economico e alla sicurezza urbana. Il settore affari generali si occuperà della lotta alla fragilità e del sostegno alle famiglie, con la gestione dei contributi economici e la collaborazione con la Società della Salute Valdicecina-Valdera.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tutti gli obiettivi del Comune. Dal piano strutturale ai cantieri. Fino al aumento dei controlli

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