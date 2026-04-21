Turismo su misura e investimenti | la nuova sfida di Marco Cisini

Un professionista del settore turistico ha annunciato il ritorno sul mercato con un progetto che combina la creazione di viaggi personalizzati e servizi di consulenza strategica per le strutture ricettive. L’attività si svolge in un ufficio di Milano, in via Giovanni da Procida, e mira a offrire soluzioni su misura per i clienti e supporto alle aziende alberghiere. La novità riguarda l’integrazione tra progettazione di viaggi e investimenti nel settore.

Dall’ufficio di via Giovanni da Procida a Milano, Marco Cisini rientra nel mercato turistico con un modello che integra la progettazione di viaggi su misura e la consulenza strategica per il settore alberghiero. Attraverso le realtà Oltretutto Viaggiare e Oltretutto Global Solutions, l’esperto punta a unire la precisione della sartoria del viaggio alla capacità di analisi per gli investitori nel comparto delle strutture ricettive. L’integrazione tra consulenza immobiliare e design dell’esperienza. Il ritorno operativo di Cisini si articola su due pilastri distinti ma complementari. Da un lato, la struttura nata nell’ottobre 2023, denominata...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Turismo su misura e investimenti: la nuova sfida di Marco Cisini Notizie correlate Musk sfida l’India: la nuova Model Y su misura per le strade localiElon Musk prepara l’assalto al mercato indiano con una variante della Model Y progettata per le specificità del subcontinente, segnando un passaggio... “Lisistrata“. La nuova sfida di Marco BrinziNuova sfida per l’attore lucchese Marco Brinzi che debutta nuovamente al fianco di Lella Costa con “Lisistrata“ di Aristofane al Teatro Donizetti di...