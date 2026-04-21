Turismo l' Abruzzo mette in mostra le sue bellezze alle fiere di Paestum e Bolzano

La regione Abruzzo ha partecipato recentemente a due eventi dedicati al turismo, con l’obiettivo di promuovere le sue attrazioni. La partecipazione si è svolta a Paestum, nell’ambito di Open Outdoor Experiences, e a Bolzano, durante la Fiera del Tempo Libero. Entrambi gli appuntamenti sono stati realizzati in collaborazione con le Camere di commercio locali. La partecipazione ha coinvolto operatori e rappresentanti istituzionali della regione.

Settimana intensa quella appena trascorsa per la Regione Abruzzo, impegnata in due importanti eventi di promozione turistica in collaborazione con le Camere di commercio: Open Outdoor Experiences a Paestum e la Fiera del Tempo Libero a Bolzano. Il primo evento, giunto alla sua quarta edizione, è.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Pasquetta, tra fiere e mercatini. Le bellezze per vivere il territorioTra il pieno di turisti e visitatori, la Pasquetta in provincia di Siena si conferma ancora una volta un invito a vivere il territorio con lentezza e... Turismo, il Mugello presente alle grandi fiere internazionaliFirenze, 5 febbraio 2026 - Il Mugello in vetrina alla BIT, Borsa internazionale del turismo, che si svolge alla Fiera di Milano dal 10 al 12 febbraio... Contenuti di approfondimento A Firenze l'Abruzzo presenta i progetti di turismo accessibile e inclusivoCi sarà anche la Regione Abruzzo all’evento voluto dal ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, dal titolo Italia insieme. Turismo accessibile e territorio, in programma mercoledì 22 aprile ... regione.abruzzo.it Abruzzo a Paestum e Bolzano per la promozione del turismo outdoorAbruzzo presente a Open Outdoor Experiences e alla Fiera del Tempo Libero per promuovere turismo outdoor, sostenibile ed esperienziale ... abruzzonews.eu