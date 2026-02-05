Il Mugello si prepara a farsi conoscere meglio al pubblico internazionale. La regione sarà presente alla BIT, la Borsa internazionale del turismo, in programma alla Fiera di Milano dal 10 al 12 febbraio. Gli organizzatori puntano molto sulla partecipazione, sperando di attirare più visitatori e operatori stranieri nella zona.

Firenze, 5 febbraio 2026 - Il Mugello in vetrina alla BIT, Borsa internazionale del turismo, che si svolge alla Fiera di Milano dal 10 al 12 febbraio prossimi. L’Unione Montana dei Comuni del Mugello nella sua veste di capofila di Comunità d’Ambito Turistico sarà presente nello spazio di Toscana Promozione Turistica per promuovere le bellezze e le opportunità che caratterizzano il territorio mugellano. In particolare, l’11 febbraio alle ore 12 sarà presentato a visitatori, operatori e media il progetto di valorizzazione sentieristica "Orme del Mugello" di cui l’Unione dei Comuni è principale partner. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Turismo, il Mugello presente alle grandi fiere internazionali

Approfondimenti su Mugello BIT

